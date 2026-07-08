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營收速報 - 大成鋼(2027)6月營收119.08億元年增率高達43.73％

鉅亨網新聞中心

大成鋼(2027-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣119.08億元，年增率43.73%，月增率2.07%。

今年1-6月累計營收為671.96億元，累計年增率30.28%。

最新價為40.55元，近5日股價上漲1.36%，相關鋼鐵工業上漲0.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3147 張
  • 外資買賣超：-5135 張
  • 投信買賣超：+2619 張
  • 自營商買賣超：-631 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 119.08億 44% 2%
26/5 116.66億 43% -6%
26/4 124.05億 38% 9%
26/3 113.77億 25% 14%
26/2 99.76億 14% 1%
26/1 98.65億 20% 25%

大成鋼(2027-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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