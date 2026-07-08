營收速報 - 大成鋼(2027)6月營收119.08億元年增率高達43.73％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為671.96億元，累計年增率30.28%。
最新價為40.55元，近5日股價上漲1.36%，相關鋼鐵工業上漲0.03%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3147 張
- 外資買賣超：-5135 張
- 投信買賣超：+2619 張
- 自營商買賣超：-631 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|119.08億
|44%
|2%
|26/5
|116.66億
|43%
|-6%
|26/4
|124.05億
|38%
|9%
|26/3
|113.77億
|25%
|14%
|26/2
|99.76億
|14%
|1%
|26/1
|98.65億
|20%
|25%
大成鋼(2027-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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