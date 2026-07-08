鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-08 16:47

TPU(熱可塑性聚氨酯)膜材廠鼎基 (6585-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 3.25 億元，月增 16.1%、年增 91.4%；第二季營收 9.3 億元，季增 27.8%，年增 54.5%，分創歷史單月、單季新高，上半年營收 16.57 億元，年增 13.8%。

鼎基6月、Q2營收雙創新高 Q3訂單能見度明朗。(圖：鼎基)

鼎基說明，6 月主要成長動能來自醫療領域，除客戶需求持續穩健外，部分貨櫃出貨時程遞延至本月認列；此外，汽車領域客戶出貨量較上月增加，則持續受惠於消費性品牌客戶新機備貨需求，帶動整體營收表現。

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上半年方面，去年同期受關稅政策影響，客戶對下單轉為保守，拉貨節奏亦有所調整，使比較基期相對偏低；今年隨著客戶恢復出貨動能、訂單量回升，推升第二季營運顯著成長，上半年營收亦繳出年增雙位數表現。

展望第三季，鼎基表示，訂單能見度明朗，醫療跟汽車領域動能可望延續，並較去年成長；電子領域則隨著客戶新機種推出鋪貨。新應用方面，高毛利的防爆玻璃膜預計年底小量出貨，穿戴式裝置應用也持續跟客戶進行認證。