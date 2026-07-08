營收速報 - 台汽電(8926)6月營收67.22億元年增率高達1719.48％
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今年1-6月累計營收為344.88億元，累計年增率712.57%。
最新價為77.7元，近5日股價上漲2.88%，相關油電燃氣上漲4.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2293 張
- 外資買賣超：-2746 張
- 投信買賣超：+472 張
- 自營商買賣超：-19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|67.22億
|1719%
|-8%
|26/5
|72.80億
|768%
|7%
|26/4
|67.87億
|533%
|29%
|26/3
|52.70億
|594%
|79%
|26/2
|29.39億
|300%
|-46%
|26/1
|54.90億
|1067%
|904%
台汽電(8926-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為非屬公用之發電業務。汽電廠運維及經營(汽電廠主要產出為電力、蒸汽)。研究諮詢及技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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