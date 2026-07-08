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營收速報 - 台汽電(8926)6月營收67.22億元年增率高達1719.48％

鉅亨網新聞中心

台汽電(8926-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣67.22億元，年增率1719.48%，月增率-7.66%。

今年1-6月累計營收為344.88億元，累計年增率712.57%。

最新價為77.7元，近5日股價上漲2.88%，相關油電燃氣上漲4.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2293 張
  • 外資買賣超：-2746 張
  • 投信買賣超：+472 張
  • 自營商買賣超：-19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 67.22億 1719% -8%
26/5 72.80億 768% 7%
26/4 67.87億 533% 29%
26/3 52.70億 594% 79%
26/2 29.39億 300% -46%
26/1 54.90億 1067% 904%

台汽電(8926-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為非屬公用之發電業務。汽電廠運維及經營(汽電廠主要產出為電力、蒸汽)。研究諮詢及技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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