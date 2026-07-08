鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-08 16:06

宏碁旗下安圖斯 (7875-TW) 今 (8) 日公 6 月營收 3.41 億元，受惠於教育及企業市場 AI 基礎建設需求持續升溫，以及 AI 軟硬體整合方案陸續開花結果，帶動整體營運表現亮眼，年增 124.3%，第二季及上半年營收也創同期新高。

安圖斯AI專案開花結果6月營收3.4億元創高 第二季、上半年營收同創新高。(圖：shutterstock)

安圖斯 6 月營收 3.4 億元，較去年同期成長 124.3%；第二季營收 8.2 億元，年增 132.9%；累計上半年營收 15.1 億元，年增 83.5%。

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安圖斯持續深耕 AI 教育市場，積極攜手大專院校打造兼具高效能運算、AI 人才培育與智慧教學應用的創新環境。近期亦與龍華科技大學共同建置「AI 運算中心」及「產學聯合創新實驗室」，導入高效能 NVIDIA H200 GPU 運算平台，支援生成式 AI、大型語言模型、智慧製造及數位孿生等前瞻研究與教學。