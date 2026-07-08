營收速報 - 擎亞(8096)6月營收89.78億元年增率高達433.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為274.90億元，累計年增率28.67%。
最新價為169.5元，近5日股價下跌0%，相關電子通路類指數下跌-2.2%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2504 張
- 外資買賣超：-2700 張
- 投信買賣超：+330 張
- 自營商買賣超：-134 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|89.78億
|433%
|126%
|26/5
|39.81億
|155%
|-9%
|26/4
|43.57億
|21%
|-6%
|26/3
|46.26億
|-5%
|70%
|26/2
|27.19億
|-43%
|-4%
|26/1
|28.28億
|-42%
|-13%
擎亞(8096-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。電子材料批發業。智慧財產權業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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