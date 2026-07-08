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營收速報 - 擎亞(8096)6月營收89.78億元年增率高達433.49％

鉅亨網新聞中心

擎亞(8096-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣89.78億元，年增率433.49%，月增率125.51%。

今年1-6月累計營收為274.90億元，累計年增率28.67%。

最新價為169.5元，近5日股價下跌0%，相關電子通路類指數下跌-2.2%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2504 張
  • 外資買賣超：-2700 張
  • 投信買賣超：+330 張
  • 自營商買賣超：-134 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 89.78億 433% 126%
26/5 39.81億 155% -9%
26/4 43.57億 21% -6%
26/3 46.26億 -5% 70%
26/2 27.19億 -43% -4%
26/1 28.28億 -42% -13%

擎亞(8096-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。電子材料批發業。智慧財產權業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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