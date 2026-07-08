營收速報 - 合騏(8937)6月營收3,658萬元年增率高達782.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.04億元，累計年增率900.06%。
最新價為26.35元，近5日股價下跌-6.61%，相關其他類指數下跌-0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+30 張
- 外資買賣超：+34 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3,658萬
|783%
|-59%
|26/5
|8,941萬
|1337%
|-15%
|26/4
|1.05億
|1247%
|26%
|26/3
|8,294萬
|1219%
|-5%
|26/2
|8,754萬
|1259%
|3735%
|26/1
|228萬
|-76%
|-56%
合騏(8937-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產機車(多功能休閒車)及其零件等買賣業務。生產電動機車(電動代步車)及其零件等買賣業務。生產其他交通運輸工具及其零件等買賣業務(沙灘車、殘障代步車)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 光耀(3666)6月營收4,984萬元年增率高達35.67％
- 營收速報 - 聯上發(2537)6月營收1.52億元年增率高達57.68％
- 營收速報 - 英業達(2356)6月營收1,022.62億元年增率高達61.62％
- 營收速報 - 億而得(6423)6月營收467萬元年增率高達171.65％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇