營收速報 - 精誠(6214)6月營收67.40億元年增率高達76.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為273.68億元，累計年增率37%。
最新價為135元，近5日股價下跌-0.75%，相關資訊服務上漲1.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+956 張
- 外資買賣超：+690 張
- 投信買賣超：+267 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|67.40億
|77%
|51%
|26/5
|44.61億
|46%
|6%
|26/4
|41.98億
|28%
|-9%
|26/3
|46.27億
|31%
|61%
|26/2
|28.80億
|-7%
|-35%
|26/1
|44.62億
|39%
|-2%
精誠(6214-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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