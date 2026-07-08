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營收速報 - 精誠(6214)6月營收67.40億元年增率高達76.9％

鉅亨網新聞中心

精誠(6214-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣67.40億元，年增率76.9%，月增率51.08%。

今年1-6月累計營收為273.68億元，累計年增率37%。

最新價為135元，近5日股價下跌-0.75%，相關資訊服務上漲1.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+956 張
  • 外資買賣超：+690 張
  • 投信買賣超：+267 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 67.40億 77% 51%
26/5 44.61億 46% 6%
26/4 41.98億 28% -9%
26/3 46.27億 31% 61%
26/2 28.80億 -7% -35%
26/1 44.62億 39% -2%

精誠(6214-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。資料處理服務業、電腦及事務性機器設備零售業。資訊軟體零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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