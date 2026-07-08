鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-08 15:06

為建構支持 Deep Tech 創新的長期資本機制，國立清華大學與益鼎創業投資於「2026 台灣創投暨私募投資年會」Gala Dinner 正式啟動合作，將共同推動成立「清華未來基金（NTHU Future Fund）」，基金第一期目標規模約新臺幣 10 億元，將聚焦半導體、AI、量子科技、新能源、生醫科技等 Deep Tech 領域，以支持新創。

清大攜手益鼎創投成立「清華未來基金」 第一期目標10億元。(圖：創投公會提供)

創投指出，臺灣擁有世界級的大學、世界級的科技產業，以及豐沛的科研人才與創新能量。然而，如何讓更多突破性的研究成果成功走出實驗室、走向市場，並發展成具有全球競爭力的科技企業，一直是推動科技創新的關鍵課題。

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因此，雙方預期，此次將結合清華大學卓越的科研實力與人才培育能量，以及益鼎創投三十年深耕創業投資所累積的專業經驗、產業網絡與資本市場資源，打造臺灣研究型大學與專業創投合作支持 Deep Tech 創新的公、私協力與大學 IP 活化運用新模式。

此次合作啟動儀式，也邀請政府重要部會首長共同出席，包括國家科學及技術委員會主委吳誠文、國家發展委員會主委葉俊顯、以及環境部部長彭啓明，共同見證研究型大學、創投與政府攜手推動 Deep Tech 創新發展的重要里程碑。

「清華未來基金」採有限合夥 (Limited Partnership) 架構，由益鼎創投負責基金募集、管理及投資決策；清華大學提供商標授權；在兼顧大學公共性、專業治理及市場效率的原則下，共同建立大學與創投合作在公、私協力的新典範。

基金第一期目標規模約新臺幣十億元，規劃採十五年期長期資本架構，聚焦半導體、人工智慧、量子科技、新能源、生醫科技等 Deep Tech 領域，投資種子輪至成長期的新創企業，並優先支持清華大學衍生新創及師生、校友創業團隊，以及與清華大學產學合作及進駐清華科技園培育體系的新創公司。

國立清華大學校長高為元表示，清華大學長期以來肩負培育人才、推動科研創新及促進產業發展的重要使命。一所世界級大學，不僅要創造知識，更要協助知識轉化為改變世界的力量。近年來，Deep Tech 已成為全球科技競爭的核心，而科研成果從實驗室走向市場，更需要長期資本、產業鏈結及專業投資夥伴的支持。此次推動「清華未來基金」，正是希望建立兼具專業、永續與國際視野的支持機制，協助更多突破性的科研成果成功商品化，培育具有全球競爭力的新創企業，持續提升臺灣科技創新的國際影響力。

益鼎創投董事長邱德成表示，大學孕育創新，創投催化創新。Deep Tech 新創的成長，需要的不只是資金，更需要長期陪伴，以及串聯人才、技術、產業、市場與資本的能力。創業投資最大的價值，不只是投資資金，而是協助企業提升成功的機率。

邱德成表示，益鼎創投成立三十年來，始終專注於陪伴創新企業成長，未來將透過「清華未來基金」，結合投資經驗、企業合作網絡、策略夥伴及資本市場資源，協助新創企業完成技術驗證、產品商品化、商業模式建立、策略合作、後續募資及國際市場布局，陪伴更多創新技術從實驗室走向市場、從臺灣走向世界。

除提供長期資金外，「清華未來基金」與清華科技園亦將串聯大學、企業、創投、校友及產業生態系等多元資源，建立從科研、創業、成長到國際化的完整支持機制，協助 Deep Tech 新創縮短技術商品化歷程，提高成功機率，打造更具韌性與競爭力的創新生態系。