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營收速報 - 麗臺(2465)6月營收9.38億元年增率高達543.89％

鉅亨網新聞中心

麗臺(2465-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣9.38億元，年增率543.89%，月增率33.16%。

今年1-6月累計營收為40.75億元，累計年增率158.17%。

最新價為81.4元，近5日股價上漲3.93%，相關電腦週邊下跌-0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+177 張
  • 外資買賣超：+174 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 9.38億 544% 33%
26/5 7.04億 135% -18%
26/4 8.63億 176% 38%
26/3 6.25億 83% 31%
26/2 4.78億 127% 2%
26/1 4.67億 73% 29%

麗臺(2465-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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