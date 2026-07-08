營收速報 - 麗臺(2465)6月營收9.38億元年增率高達543.89％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為40.75億元，累計年增率158.17%。
最新價為81.4元，近5日股價上漲3.93%，相關電腦週邊下跌-0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+177 張
- 外資買賣超：+174 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|9.38億
|544%
|33%
|26/5
|7.04億
|135%
|-18%
|26/4
|8.63億
|176%
|38%
|26/3
|6.25億
|83%
|31%
|26/2
|4.78億
|127%
|2%
|26/1
|4.67億
|73%
|29%
麗臺(2465-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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