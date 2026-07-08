鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-08 15:14

檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收 5.58 億元，月增 2.56%，年增 11.01%，已連續四個月創歷史新高，第二季營收 16.44 億元，同創單季新高，累計前 6 月營收 30.68 億元，年成長 17.47%；受惠全球高階 AI 晶片積極投入研發，以及先進製程加速開發，推升高階材料分析 (MA) 與故障分析 (FA) 的委外檢測需求。

輝達 (NVDA-US) 6 月台北 GTC 大會表示，與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 共同開發的 Spectrum-X CPO 交換器已開始向特定合作夥伴出貨，並預計下半年擴大量產能力，象徵 AI 基礎建設正式從純算力競賽，進一步邁向高速傳輸與光電整合的新階段。相較傳統可插拔光收發模組，該產品雖具備最高 5 倍電源效率提升，但其異質封裝介面的複雜度也呈幾何級數攀升。

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矽光子與 CPO 技術開發的過程中，複雜異質堆疊所引發的新型態缺陷，帶動全球供應鏈對光電介面材料分析與高速訊號故障排除的剛性外包需求。閎康作為第三方獨立檢測大廠，已卡位矽光子供應鏈，測試與分析服務的滲透率已超過 50%，服務範疇全面覆蓋 PIC 設計、晶圓代工、雷射光源到光學模組等關鍵環節。

尤其矽光子與光電整合晶片的製程極其精密，特別是雷射光源元件的生成，需要極其精準的多元素摻雜控制與磊晶工程，由於新型態矽光子晶片在異質晶圓接合品質、波導微結構以及材料界面上可能產生微觀缺陷，傳統的物性分析技術已無法達到次奈米級的解析度要求。

閎康建置的高靈敏度二次離子質譜儀 (SIMS) 能夠提供傳統分析無法達到的摻雜深度與微量雜質解析，能以極高的敏感度，精確觀測材料內部的界面粗糙度、微量雜質分佈以及摻雜濃度分佈，成為協助大廠確保光電轉換效率的唯一首選。

在 CPO 異質整合封裝架構下，晶片在產品開發工程、量產階段或經歷可靠度信賴性測試後發生性能衰減，其故障分析 (FA) 與缺陷定位的難度均大幅提升。為因應 CPO 發展帶來的 FA 需求，閎康已於今年 6 月安裝第一套專供高階光電產品的失效定位平台，憑藉多年累積的光電整合檢測資料庫與先進 FA 設備，能快速定位訊號衰減與耦合失效節點，協助全球客戶大幅減少試錯摸索成本、縮短產品上市的時程。