鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-08 15:11

繼電器供應廠松川精密 (7788-TW) 營運走在上升的軌道上，並加上原台興電子營收併表，單月營收續創新高並首度突破 8 億元大關，松川精密今 (8) 日公布 2026 年 6 月營收達 8.28 億元，月增 13.35%，年增 65.66%， 除松川積極投資擴充產能上線之外，並已在 4 月通知客戶端繼電器產品售價，其效益挹注營收及獲利並在第二季起陸續顯現。

松川精密公布最新營收在第二季 22.6 億元續創新高，季增 21.68%，年增 40.28%，1-6 月營收 41.16 億元，年增 27.32%。

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松川精密調漲產品售價的效益方面， 2026 年 5 月營收爲 7.31 億元，續創新高，年增 4%，自結單月稅後純益 1.02 億元，年增 2.61 倍，單月每股純益 1.27 元，已顯見生產經濟規模的擴大及反映成本後的效益；而下半年起松川更 有開發對 DC800V 繼電器對 AIDC 電源大廠的新產品及新料號產品獲利效益。

在目前被動元件、頻率元件等產品陸續因供需變化而調高產品價格同時，松川在 4 月已通知採取對繼電器產品調漲，依品項的供貨調漲幅度不一，且陸續生效。

松川精密 2026 年首季財報營收及獲利同改寫歷史新高，稅後純益 1.78 億元，每股純益達 2.22 元，由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能供貨。

松川精密 2026 年第一季財報，營收 18.57 億元，續創新高，毛利率 26.94%，季增 0.9 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元。