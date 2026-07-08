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營收速報 - 精星(8183)6月營收7.71億元年增率高達64.66％

鉅亨網新聞中心

精星(8183-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.71億元，年增率64.66%，月增率10.98%。

今年1-6月累計營收為40.67億元，累計年增率24.17%。

最新價為33.8元，近5日股價下跌-3.04%，相關其他電子類指數上漲0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+291 張
  • 外資買賣超：+234 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.71億 65% 11%
26/5 6.95億 33% -3%
26/4 7.16億 13% 3%
26/3 6.98億 18% 41%
26/2 4.94億 6% -29%
26/1 6.93億 17% -7%

精星(8183-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01050資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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