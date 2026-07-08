營收速報 - 精星(8183)6月營收7.71億元年增率高達64.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為40.67億元，累計年增率24.17%。
最新價為33.8元，近5日股價下跌-3.04%，相關其他電子類指數上漲0.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+291 張
- 外資買賣超：+234 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7.71億
|65%
|11%
|26/5
|6.95億
|33%
|-3%
|26/4
|7.16億
|13%
|3%
|26/3
|6.98億
|18%
|41%
|26/2
|4.94億
|6%
|-29%
|26/1
|6.93億
|17%
|-7%
精星(8183-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01050資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 技嘉AI訂單出貨暢旺 6月營收428.9億元年增近7成
- 台股上看5萬點 動能選股抓住主流族群
- 營收速報 - 千附(8383)6月營收6.63億元年增率高達200.07％
- 營收速報 - 順藥(6535)6月營收497萬元年增率高達233.53％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇