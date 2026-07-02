鉅亨網新聞中心 2026-07-02 16:33

摩根士丹利最新發布的亞太半導體深度報告中指出，當前大中華區科技半導體行業整體呈現「有吸引力」（Attractive）的投資評等。在這場由算力驅動的變革中，AI 毫無疑問是貫穿整個半導體族群的第一主線。

半導體「普漲黃金期」已過！大摩點名擁抱這幾檔龍頭、警惕4台廠估值泡沫。(圖:shutterstock)

‌



許多非 AI 相關的傳統晶片公司不僅無法享受此輪紅利，甚至正在面臨被 AI 產能與資源全面「擠出」的邊緣化危機。

半導體結構分化成唯二貝塔

探討半導體大週期當前的定位，大摩給出了非常明確的底層數據與規律判斷。從週期性指標來看，全球邏輯晶圓廠的產能利用率預計將在下半年回升至百分之八十左右，整體產業鏈呈現出底部回溫、庫存天數持續改善的良性走勢。

歷史規律顯示，在庫存天數從高點回落的階段，半導體指數通常會迎來一波溫和的上漲行情。然而，在這個看似回暖的貝塔（Beta）背後，卻隱藏著極其劇烈的結構性撕裂。

如果將記憶體晶片與輝達 (NVDA-US) 的 AI GPU 剔除在外，非 AI 半導體的成長率實際上是呈現下滑態勢的。

這意味著，當前半導體市場的貝塔極其微弱，而 AI 的阿爾法（Alpha）溢價則空前突出。更值得警惕的是，AI 的「蠶食效應」正如同海嘯般席捲供應鏈。

由於全球半導體產能與基礎資源正在傾斜並優先保障 AI 晶片，諸如高級玻璃基板（T-Glass）及核心記憶體等產能相繼出現嚴重緊缺，這導致傳統消費級、汽車與工業用非 AI 晶片的生產空間受到嚴重擠壓。

雲端廠商軍備競賽並未見頂

在產業成本端，大摩敲響了「晶片通膨」的警鐘。隨著晶圓代工、先進封裝以及高性能儲存元件的價格全面上漲，到了後續季度，晶片設計公司的毛利率將面臨前所未有的壓力。

在這種成本高企的通膨環境下，研發資金匱乏、議價能力薄弱的中小型設計公司將難以承受，市場份額與利潤將會加速向具備規模效應的頭部巨頭集中。

儘管市場不時傳出雲端廠商可能削減資本開支的疑慮，但底層數據並不支持這種悲觀假設。

全球前四大雲端服務巨頭亞馬遜、谷歌、微軟與 Meta 的資本開支增速驚人，年增率高達 95%，幾乎實現翻倍。

更為健康的是，這些巨頭的資本開支佔其未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的比值長期穩定在約五成左右，這意味著他們的擴產是基於豐厚利潤的實力投資，而非盲目燒錢，其可持續性極強。

大摩預測，全球 11 家主要上市雲端廠商的資本開支總額將持續攀升，遠遠跑贏上游晶片製造商的產能擴張速度，這為上游晶片需求提供了最堅實的底層支撐。

CoWoS 先進封裝產能持續緊繃

隨著智能體（Agentic AI）的爆發，AI 晶片的需求格局正在發生質的轉變。過去，市場的焦點全部集中在負責模型訓練與基礎推理的 GPU 上，其與 CPU 的配置比例通常處於一比十二的低位。

然而，當 AI 應用轉向多智能體分發、代碼執行、工具調用和 API 請求等複雜的編排與協調任務時，CPU 的角色變得至關重要，CPU 與 GPU 的需求比預計將提升至一比一甚至更高。

為此，大摩將編排 CPU 的市場空間預測大幅上調近三成，這也解釋了英偉達推出 Vera CPU、力圖在這一新賽道上確立統治地位的戰略意圖。

隨著輝達 Rubin、AMD MI455、谷歌 (GOOGL-US) 新一代 TPU 以及亞馬遜(AMZN-US) Trainium3 等全新 AI 晶片的加速落地，對台積電 CoWoS 先進封裝的消化量達到了驚人的水平。

儘管台積電正以極高的速度擴張產能，預計其 CoWoS 月產能將大幅提升，但面對各大巨頭的全生命週期晶圓需求，產能供不應求的局面短期內依然無解。

在此趨勢下，先進封裝已不再是傳統製造的附屬品，而是台積電的核心收入來源，其營收貢獻比例正在迅速上升。

測試設備躍升隱形贏家

當市場將資金過度聚焦於算力晶片與光模組時，晶片測試設備與耗材正悄然成為此輪週期中增長能見度最高的「隱形賣水人」。

AI 晶片的架構和封裝設計日趨複雜，單顆晶片的測試時間從 Hopper 時代的 350 秒，一路飆升至 Blackwell 的千秒左右，未來 Rubin 時代更可能突破 1800 百秒。

與此同時，高性能計算晶片的測試引腳數暴增至萬個以上。這種測試時間的成倍增長與技術要求的提升，推動了測試分類機、探針卡及測試插座的價值量呈指數級上漲。

在記憶體方面，AI 帶來的同樣是一場量價齊升的饕餮盛宴。快閃記憶體 NAND 的供需缺口仍在擴大，現貨與模組價格一路上揚；傳統 DDR4 記憶體的短缺狀態預計將延續，在供給端產能有限而需求端伺服器與消費電子同步復甦的拉鋸下，緊平衡的價格支撐力度極強。

此前常被市場忽略的 NOR Flash 也因為車載、工業和邊緣 AI 的需求增量，迎來了超出預期的超長景氣週期。

推理側需求點燃自主產業鏈

針對中國本土 AI 晶片市場，報告給出了極其樂觀的增長預期。受益於 DeepSeek 等低成本推理技術的爆發式普及，雲端與互聯網大廠對 token 處理量的需求暴增，本土晶片的總擁有成本（TCO）優勢得以充分展現。

在推理場景下，中國龍頭晶片展現出了極強的性價比競爭力，推動自主 AI 晶片自給率迅速攀升，預計未來數年內自給率將從約兩成躍升至七成，市場規模達數百億美元。

在中國本土的競爭格局中，華為憑藉昇騰系列產品展現出強大實力，佔據絕對主導地位。

此外，走通用 GPGPU 路線的天數智芯 (09903-HK) 則因其產品線全面對標全球主流、供應鏈韌性強，同樣被給予超配評級，具備極高的投資彈性。

大摩推薦配置清單與避險指南

在這場分化極其嚴重的半導體週期中，投資決策的精準度將直接決定最終回報。在個股配置上，大摩建議投資者採取「擁抱 AI 龍頭、卡位封測設備、佈局儲存支線、警惕估值泡沫」的攻守策略。

在 AI 核心主線上，大摩將聯發科 (2454-TW) 列為首選（Top Pick），同時堅定看好全球半導體基石台積電。

而在成熟製程方面，聯電則作為穩健的防守型標的獲得推薦。

此外，雖然祥碩 (5269-TW) 在 AI 主線上佔有一席之地，但短期內其同樣面臨較大的估值回吐風險，投資者應密切關注其性價比，防範高位波動。

總體而言，這輪由 AI 狂潮引領的半導體大週期正呈現「弱貝塔、強阿爾法」的獨特面貌。