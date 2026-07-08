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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至17.62元，預估目標價為212.5元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.31元上修至17.62元，其中最高估值25.07元，最低估值8.98元，預估目標價為212.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值25.07(25.07)31.96
最低值8.98(8.98)23.76
平均值17.44(17.1)27.77
中位數17.62(16.31)27.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值36,067,00042,315,000
最低值34,131,00040,051,000
平均值34,773,50041,177,670
中位數34,448,00041,167,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS4,720,0535,065,5104,105,6263,020,757
營業收入
(單位：新台幣千元)		20,509,47418,584,22716,957,97114,632,772

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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