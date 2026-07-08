鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至17.62元，預估目標價為212.5元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.31元上修至17.62元，其中最高估值25.07元，最低估值8.98元，預估目標價為212.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|25.07(25.07)
|31.96
|最低值
|8.98(8.98)
|23.76
|平均值
|17.44(17.1)
|27.77
|中位數
|17.62(16.31)
|27.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|36,067,000
|42,315,000
|最低值
|34,131,000
|40,051,000
|平均值
|34,773,500
|41,177,670
|中位數
|34,448,000
|41,167,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|4,720,053
|5,065,510
|4,105,626
|3,020,757
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,509,474
|18,584,227
|16,957,971
|14,632,772
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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