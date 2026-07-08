2026台灣國際水周展10/14登場 水科技驅動AI產業轉型
鉅亨網記者黃皓宸 台北
「2026 年台灣國際水周 (TIWW)」將於今 (2026) 年 10 月 14 日至 16 日在南港展覽館 1 館舉辦，外貿協會表示，此次將以「科技水、韌性水、潔淨水」為三大主題，展示水資源管理及技術，提升供水韌性、降低營運風險、強化 AI 生產效能與國際競爭力。展覽即日開放線上預先登記參觀，貿協也邀國內外業者提前報名，共同掌握工業用水的轉型新商機。
面對全球氣候變遷、淨零轉型及 AI 產業快速發展，水資源已成為企業維持穩定營運與永續發展的重要戰略資源。據市場研究，全球工業廢水處理市場規模預計從 2026 年的 210.5 億美元成長至 2034 年的 322.2 億美元，年複合成長率 5.5%，亞太地區於 2025 年更以 41% 的市占率居全球之冠。
隨著工業用水需求持續增加、環保法規日趨嚴格，以及製造業加速推動水資源循環利用，帶動水處理與智慧水務市場持續擴大，也為產業創造龐大商機。
另因應產業升級與永續轉型需求，貿協表示，本屆展覽集結國內外水科技領域重要產官研單位共同參與，包括水利署、台北市政府、工研院等，完整呈現從水處理、水回收再利用到智慧水務的整體解決方案，協助企業建構穩定供水機制，落實節能減碳，打造綠色供應鏈。
在水處理技術方面，法商 SUEZ(蘇伊士)、美商 NALCO(納爾科)、Thermo Fisher(賽默飛世爾)、三菱化學 (4188-JP)、國統 (8936-TW)、李長榮、集盛 (1455-TW)、鋒霈環境及環鼎等企業，將展出海水淡化、污水處理、工業淨水及廢水回收等關鍵技術。
同時提供 AI 及高科技產業所需之超純水系統與工業水處理解決方案。智慧水務方面，信諾、儀展、捷騰、祥泰及銘祥等企業則聚焦數位孿生、智慧監測、智慧製程管理與 AI 應用，協助企業提升營運效率與水資源管理效能。
除展示最新技術與設備外，本屆展覽亦規劃多項專業活動，包括 TECH Talk、產品發表會、採購洽談會及「TIWW 永續論壇」，邀請國內外專家深入探討全球水資源風險管理、飲用水安全、AI 智慧水務及永續治理等前瞻議題，促進跨域交流與國際合作。
貿協表示，邁入第 2 屆的「AquaImpact 永續水標誌評選計畫」，將持續表彰在淨零排放、水資源管理及永續創新表現傑出的企業，並於展覽期間舉行頒獎典禮，鼓勵產業持續投入永續發展，共同提升台灣水科技產業的國際競爭力，不僅是展現水科技創新成果的重要舞台，更是串聯全球供應鏈、拓展國際合作及布局未來市場的關鍵平台。
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