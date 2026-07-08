營收速報 - 興勤(2428)6月營收9.73億元年增率高達46.62％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為47.58億元，累計年增率20.42%。
最新價為301元，近5日股價下跌-1.75%，相關零組件業下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+279 張
- 外資買賣超：-1335 張
- 投信買賣超：+1700 張
- 自營商買賣超：-86 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|9.73億
|47%
|12%
|26/5
|8.68億
|30%
|1%
|26/4
|8.62億
|19%
|8%
|26/3
|7.98億
|11%
|77%
|26/2
|4.51億
|-13%
|-44%
|26/1
|8.04億
|22%
|8%
興勤(2428-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為機械陶瓷.熱敏電阻.變阻體.陶瓷電容器製造加工買賣。精密電子儀器.電子零件之製造加工買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 快蘋果1個月！谷歌Pixel 11系列8月12日發表 全球首發採台積電2奈米製程自研晶片Tensor G6
- 台積電與金融股撐指數！？暗潮洶湧下的投資策略
- 長榮航刷新獲獎紀錄 擠下卡達、星航奪全球最佳國際線航空公司冠軍
- 營收速報 - 慧友(5484)6月營收1.33億元年增率高達224.33％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇