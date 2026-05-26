COMPUTEX創造多少商機？貿協黃志芳：未來半年台灣出口產值70%都靠它
鉅亨網記者黃皓宸 台北
COMPUTEX (台北電腦展)2026 即將於今年 6 月 2 至 5 日於台北開展，今 (26) 日主辦方外貿協會舉行展前記者會，貿協董事長黃志芳在展前記者會上表示，主辦期間預計帶來 2.5 萬買主，包括論壇、4 場演講共 30 多位國內外 CEO 講者，旗下企業總市值超過 10 兆美元身價，台灣未來半年的出口產值有 7 成皆為 COMPUTEX 帶來的商機。
黃志芳表示，今年場館不僅有南港展覽館 1、2 館，也增加了世貿、TICC(國際會議中) 場館，今年因增加世貿機器人專館，為凸顯 AI 產業持續蓬勃發展，目前 2.5 萬買主預計觀展人數還會向上提升。
黃志芳表示，此次 COMPUTEX 展期預期將出現群聚效應，不僅創下歷年最大的規模，也是 2019 年後再度徵用世貿展覽館，另輝達 (NVDA-US) 也租用 TICC 舉行 GTC，可視為輝達的亞洲 GTC 大會，今年貿協打造南港、信義雙重核心，幾乎把整個台北變成 AI 產業熱點 (Hotspot)。
此次，COMPUTEX 利用世貿一館用作 AI 及機器人主題展館，也展現全新的機器人時代來臨，黃志芳說，機器人概念在 2014 年以來就有產品推出，非新的概念，而是在 AI 大爆發後讓機器人應用變得具體化實用。
黃志芳表示，他去年率團到日本參觀機器人，包括日商川崎機車很多都在做自動化，結合輝達的處理器都在做自動機器人，希望不僅今年擴大機器人，未來還能夠持續規劃機器人，讓主題能夠越來越熱。
黃志芳強調，今年 COMPUTEX 也匯聚科技業龍頭 CEO 的演講包括高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 等，副總經理級別以上 CEO 主題演講，這 4 場報名人數都超過 1 千人，還在持續增加中，若再加上論壇的科技業 30 家頂尖科技高層演說者公司市值，共約 10 兆美元的身價。
外界也關注今年 COMPUTEX 將帶來多少產值？黃志芳雖表示不做商機評估，但也指出，台北電腦展不像自行車展、工具機展，當場買主下單後馬上就有行銷金額入帳，因是科技展 B TO B 的銷售，商機有望反應在出口成長上面。
黃志芳說，台灣去 (2025) 年出口 6400 億多億元來算，以今年 3 月出口單月總值約 800 多億元美元觀察，已較去年同期多成長 65% 以上，今 (2026) 年全年出口可能邁向 9,000 億美元，甚至可以說，未來 6 個月可能有 70% 出口產持皆為 COMPUTEX 產生的龐大商機。
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