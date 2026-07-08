鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-08 13:02

連鎖餐飲業者饗賓 (7883-TW) 爆出使用到部分不符合食安的油品，饗賓表示，全台門市已停用爭議品項，而沙拉油品項經查明確實無虞，今 (8) 日也如期宣布，旗下日式 Buffet 旭集第 8 家分店將於明日進駐台中大遠百，不僅是品牌首度進軍中台灣，更預估將躍居為旗下第二高營收的門店，單店年營收上看 5.5 億元。

饗賓此次開出旭集台中首店位於台中大遠百內，營運面積 469 坪、規劃 367 個席位，依據店型規模和商場人潮條件推估，單店年營收上看 5.5 億元，可望躍居集團「店后」，僅次於位於台北 101、年營收逾 8.5 億元的「饗 A Joy」。

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饗賓說明，此新店點尚未開幕，訂位詢問度已持續攀升，午餐、晚餐和下午餐三個餐期迅速額滿，保守預估自 7 月 9 日開幕至 8 月 7 日首月 30 天，訂位人次超過 2.43 萬。

饗賓深耕國內自助餐市場多年，旗下擁有「饗 A Joy」、「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」、「果然匯」等多個品牌，橫跨頂級景觀百匯、精品日式百匯、人氣百匯和蔬食百匯等不同價格帶與消費情境，以多品牌策略完整承接家庭聚餐、商務宴客、節慶慶祝、朋友歡聚和高端體驗需求。

饗賓表示，看好台中市餐飲產業銷售額是六都第二大，占全台約 13.6%，僅次於台北市，且台中消費人口中約半數來自外縣市，若加計彰化、南投、苗栗等鄰近縣市戶籍人口粗估形成的「台中生活圈」，廣域消費腹地約 506 萬人。

饗賓截至目前在台中的門市總數達 12 家，合計年營收挑戰 10 億元，也顯示百貨餐飲競爭已從單店展店，進一步走向多品牌聚落經營。