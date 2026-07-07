鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-07 17:51

衛福部食藥署長姜至剛於今（7）日召開記者會，針對中聯油脂股份有限公司（中聯）爆發的重大食安事件，宣布對該企業祭出高達 1 億 6520 萬元的巨額罰鍰，此舉創下台灣食品安全史上裁罰金額的最高紀錄。姜至剛強調，此案不僅涉及製造含毒物質的油品，企業更存在惡意延遲通報及隱匿產量的情節，嚴重破壞食品供應鏈安全，當局採取嚴格的預防性下架措施，以確保民眾健康；此外，受波及的 360 家下游業者，食藥署採取嚴格分級管理，除針對油品使用比例進行詳細清查，並要求相關產品全面預防性下架。

關於罰金的結構，食藥署副署長許朝凱解析指出，裁罰金額由多項嚴重違規事實構成。首先，中聯違反食品安全衛生管理法第 15 條第 1 項第 3 款，製造含有毒物質的油品並進行販售；其次，中聯在發現產品異狀後，惡意延遲通報並隱匿實際產量，規避後續回收義務，違反法規第 7 條第 5 項。綜合考量違規情節、產量規模、對食品供應鏈造成的系統性危害，依據行政法第 18 條相關規定加權計算，最終處以 1 億 6520 萬元重罰，展現政府維護食安的零容忍態度。

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姜至剛在會中詳細還原事件始末，指出行政單位在 6 月 30 日首度掌握中聯油品異常訊息，隨即追溯產線，確認問題油品在 4 月間已流向福貿、福壽及泰山等下游業者。儘管中聯在 6 月 11 日已確認油品檢驗數值異常，卻未於第一時間啟動通報機制，甚至在 6 月 15 日的平保會議上刻意隱瞞資訊。針對受波及的 360 家下游業者，食藥署採取嚴格分級管理，針對油品使用比例進行詳細清查，並要求相關產品依規定完成預防性下架。

目前調查進度方面，衛福部強調與全台各縣市衛生局維持緊密一體化打擊違法的合作模式。對於已流向市場的油品，食藥署已要求各級業者配合回收，若被查獲拒不配合，最高將處以 300 萬元罰鍰，並將案件移送檢方偵辦。目前官方已針對油品的使用性質進行分類，包含直接餐飲使用、加工製品等，並將持續更新調查名單於官方網站。姜至剛表示，會以最快速度完成所有產品的清查與資訊透明化，確保市售油品符合安全標準，重拾大眾對食品供應鏈的信任。

中聯油品事件時間流程表