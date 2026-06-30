泰山：供應商中聯油脂通知沙拉油原料檢驗未合規 已採取緊急應變處置

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-30 21:05

泰山：沙拉油供應商中聯油脂通知原料檢驗未合規 已採取緊急應變處置。(鉅亨網記者張欽發攝)

泰山指出，泰山第一時間不但預防性下架使用該批原料的所有產品出貨，庫存封存，除 4 月生產的商品批次外，再擴大下架相關商品至 4-6 月生產批次範圍，並同步依法向主管機關完成通報，以最嚴謹的態度保障消費者權益。

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福壽也指出，福壽今天傍晚收到中聯油脂提供的致歉聲明稿，也立即啟動了廠內原料使用狀況全面清查作業，並將廠內相關油品委託第三方公證單位檢驗來確認品質，同步進行受影響批次產品的回收準備作業。

泰山表示，泰山企業一向堅持，食品安全沒有任何妥協空間，相較於銷售與營運考量，消費者的健康與食品安全始終是泰山最重要的原則。即使因此影響供貨進度、增加營運成本，泰山仍將堅持「安全優先、品質優先」的最高標準。

泰山指出，本次雖為上游供應商的單一事件，但泰山絕不推諉相關責任，反而積極啟動溯源檢驗的全面檢討；即使非同批次的其他產品也進行預防性下架，需經第三方公正單位 SGS 完成檢驗，嚴格要求在未確認每一項產品安全無虞之前，絕不讓任何一項商品重新上市。

泰山並盤點可能受波及的產品包含：金酥耐炸油 18L、沙拉油 18L、環保鐵桶沙拉油 18kg、泰山不飽和大豆沙拉油 2.6L、泰山精選蔬菜油 3L、泰山好理調合油 2L、泰山大豆沙拉油 0.6L、泰山歐式果實精華調合油 1.5L、泰山好理調合油 0.6L。

泰山指出，凡於 4 至 6 月曾購買上述產品之消費者，可透過泰山 0800-079080 專線、官方 Line 帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至 9 月 30 日均可受理相關作業。後續泰山企業將持續全力配合主管機關調查來源與再發防止因應。