鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-01 11:49

飼料及油脂廠福壽實業 (1219-TW) 今 (1) 日發表聲明指出，福壽於昨 (30)日傍晚接獲大豆沙拉油上中聯油脂通報, 其提供之大豆沙拉油原料 (批號 0409315)，經依法規檢驗時, 發現苯駢芪(BaP) 檢測結果未符合台灣法規標準。福壽立即啟動食安管理應變機制，全面盤查廠內原料及受影響的產品。

福壽實業並強調，本 次事件與福壽台中港廠 (台中梧棲) 所生產的芝麻油、芥花・玄米油、棕櫚油、風味油脂、植物調合油等系列產品完全無關。

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福壽指出，福壽已確認公司廠內已無此一批次原料及產品，同時，福壽與該批原料有關之產品及批號及有效日期包括：

福壽大豆沙拉油 3L C1160426K 2027. 04. 15

福壽大豆沙拉油 18L C21504260 2027. 04. 14

福壽大豆沙拉油 18L C2150426P 2027. 04. 14

福壽大豆沙拉油 18L C21604260 2027. 04. 15

福壽大豆沙拉油 18L C2160426P 2027. 04. 15

福壽健味香油 3L BL150426L 2028. 04. 05