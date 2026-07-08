〈焦點股〉台塑四寶填息全達陣 最後一棒南亞秒填息高掛漲停紅燈

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-08 11:57

台塑 (1301-TW) 四寶除息秀今 (8) 日迎來最後一棒，由南亞 (1303-TW) 壓軸每股配發現金股息 0.8 元，除息參考價 165.5 元，南亞早盤以 167.5 元開盤下，迅速完成填息，盤中更在大單敲進下，攻上漲停價 182 元，統計台塑集團四寶至今皆完成填息，也讓持有台塑集團的股東喜迎除息行情。

台塑四寶填息全達陣 最後一棒南亞秒填息高掛漲停紅燈。(鉅亨網資料照)

四寶今 (2029) 年填息秀於 6 月 23 日起由台塑化 (6505-TW) 率先登場，台化 (1326-TW) 於 6 月 24 日、台塑為 6 月 30 日及今日除息的南亞，分別配發現金股息 1.12 元、0.6 元、0.5 元及 0.8，因除息現金股息不高，除了台塑化花費 2 日填息外，其餘四寶皆為當天完成填息。

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搭上南亞今日填息的強勢進擊，也激勵集團的台塑化、台化一度上漲 4% 以上，台塑漲逾 2%。

南亞今 (2026) 年因轉型有成，董事長吳嘉昭在股東會上表示，南亞受惠於電子材料市況因供需趨緊，報價調漲趨勢可望持續延燒，觀察整體第 3 季整體電子材料平均價格調漲至少 1 成以上，在下半年有望維持獲利增長。