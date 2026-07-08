史無前例！白宮為證券交易所敲開市鐘

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-08 08:53

美國總統川普。（圖：白宮X）

川普藉此場合大力推廣川普賬戶（Trump accounts），面向 18 歲以下未成年人的一款專項投資賬戶，並預言美股將漲破天際。

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本次白宮敲鐘活動匯聚大量企業高層與官員，共同這項投資賬戶計畫站台：阿特米特資本創始人、美國投資慈善基金會執行長布拉德・格斯特納、洲際交易所（紐交所母公司）執行長傑弗里・斯普雷徹、美國財政部長貝森特、美國證監會主席保羅・阿特金斯、紐交所總裁林恩・馬丁、那斯達克 CEO 阿德納・弗里德曼、那斯達克總裁尼爾森・格里格斯。

「川普賬戶」預估將為超過 600 萬名兒童及其家庭提供投資美股市場的渠道。2025～2028 年出生的美國兒童可獲政府一次性 1,000 美元種子資金。

監護人每年最高可額外存入 5,000 美元免稅資金，僅允許投資寬基美股指數基金。資金支取設有年齡限制，18 歲可提取半數，25 歲可用於教育、創業，30 歲可全額自由支配。

除了政府資金，企業捐贈和雇主配套投入也是資金來源。例如戴爾科技執行長邁克爾・戴爾及其妻子蘇珊承諾向「川普賬戶」項目捐贈超過 60 億美元，為 2025 年 1 月 1 日前出生、10 周歲及以下兒童的賬戶存入 250 美元。