鉅亨網新聞中心 2026-07-24 14:10

約 200 家矽谷初創公司周三 (22 日) 聯名致信美國總統川普及其政府官員，敦促白宮切勿封鎖對中國開源權重 (open-weight) 人工智慧模型的訪問權，警告此舉將對美國下一代初創生態系統造成致命打擊，據《politico》報導，白宮內部對如何應對中國 AI，意見明顯分歧。

美中小科技業者聯名反對封殺中國AI模型 白宮內部意見分歧(圖:shutterstock)

由新成立的「小型科技協會」(Little Tech Association) 發起的行動指出，中國模型 (如月之暗面的 Kimi K3 和阿里巴巴的模型) 已成為許多美國開發者的生存基石。這些開源模型不僅性能優異，且成本遠低於 Anthropic 或 OpenAI 等美國巨頭的閉源模型，不應輕言禁止。

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這一協會的成員，包括知名孵化器 Y Combinator 和隱私服務供應商 Proton。協會成員 Suhail Doshi 指出，若禁令實施，數百家美國公司將「瞬間倒閉」，且被迫將預算轉向少數閉源巨頭，這將進一步鞏固行業壟斷。

他們建議，政府應採取「手術刀而非大錘」的精準監管，而非基於來源地的一刀切禁令。

與此同時，川普政府內部對如何應對月之暗面 (Moonshot AI) 的崛起存在顯著分歧。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與科技政策辦公室 (OSTP) 主任克拉齊奧斯 (Michael Kratsios) 採取強硬立場，指控月之暗面涉嫌大規模「蒸餾」Anthropic 的 Fable 模型，將其視為工業規模的知識產權竊取，並威脅實施制裁。克拉齊奧斯更指控該公司違規獲取受限制的輝達 GB300 伺服器。

然而，商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 則對初創企業的技術獲取能力表示擔憂。商務部目前尚未起草將中國 AI 公司列入「實體清單」的計畫，且部分白宮內部人士對「靠蒸餾就能超越領先模型」的技術指控持懷疑態度。

輝達行長黃仁勳在受訪時力挺開源生態，認為這些中國模型非常出色，且開放性有助於發現安全漏洞，提升全球系統的韌性。