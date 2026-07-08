鉅亨網新聞中心 2026-07-08 11:20

禮來 (LLY-US) 股價 7 月 8 日再創歷史新高，市場主要受到摩根大通 (JPM-US) 大幅調升目標價激勵，加上多家華爾街投行近期接連看好公司前景，以及 GLP-1 減重藥物產品線持續展現強勁成長動能，帶動投資人持續加碼布局。

摩根大通分析師 Chris Schott 於 7 月 7 日盤後發布最新研究報告，將禮來目標價由 1,300 美元調高至 1,400 美元，並維持「增持」(Overweight) 評級。新目標價不僅高於市場平均目標價約 1,243 美元，也較 7 月 6 日收盤價仍有約 17% 的上漲空間。

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Schott 指出，看好禮來的主要原因包括糖尿病藥物 Mounjaro 持續擴大全球市場滲透率、美國減重藥市場需求穩健成長，以及公司核心 GLP-1 產品線仍具高度成長潛力。

摩根大通預估，禮來第二季營收將達 207 億美元，高於市場一致預估約 3 億美元；每股盈餘 (EPS) 預估為 8.85 美元，也比市場共識高出 0.13 美元，顯示該行對公司即將公布的財報維持樂觀看法。

除了摩根大通外，多家華爾街投行近期也同步調高或重申禮來評級。

Cantor Fitzgerald 於 7 月 6 日將禮來目標價由 1,230 美元調升至 1,350 美元，並維持「增持」評級；RBC Capital Markets 則重申「優於大盤」(Outperform) 評級，維持 1,250 美元目標價；Leerink Partners 此前也已將目標價調升至 1,232 美元。

Cantor Fitzgerald 表示，大型生技製藥公司今年第二季整體業績可望優於預期，並可能帶動多家公司上調全年營收展望。

分析師普遍認為，禮來最大成長動能仍來自 GLP-1 產品線。

其中，減重藥 Zepbound 在美國市場需求持續穩健，糖尿病藥物 Mounjaro 則持續拓展國際市場。此外，公司口服 GLP-1 候選藥物 orforglipron(商品名 Foundayo)，以及三重受體促效劑 retatrutide 等新世代產品，也持續推升市場對禮來未來數年的成長預期。

除產品線利多外，禮來近期還迎來多項正面消息。

美國自 7 月 1 日起啟動 GLP-1 Bridge 計畫，符合資格的保險受益人購買 Zepbound 及 Foundayo，每月自付額僅 50 美元，市場預期將進一步擴大減重藥物的使用人口與市場滲透率。

另一方面，禮來血液癌症藥物 Jaypirca 日前獲得歐洲藥品管理局 (EMA) 人用藥品委員會 (CHMP) 支持，建議批准用於治療慢性淋巴性白血病(CLL)，為後續取得歐盟正式上市許可鋪路。

此外，美股近期資金也出現板塊輪動，部分資金由晶片等科技股轉向醫療保健類股，禮來作為全球市值最大的製藥公司之一，也成為資金追逐焦點。

基本面方面，禮來近一年股價累計上漲約 54% 至 58%，市值已突破 1.1 兆美元。公司營收年增率達 47%，PEG(本益成長比) 約 0.33，Piotrosski Score 更達滿分 9 分，反映公司獲利能力、財務體質及營運效率均維持強勁水準。