〈能源盤後〉商船連番遇襲、美撤銷伊朗售油許可 原油收漲3% 盤後擴大逾5%

鉅亨網編譯許家華 2026-07-08 05:52

國際油價周二 (7 日) 大幅走高，在美國宣布撤銷授權伊朗出售原油的一般許可(general license)，以及荷姆茲海峽接連發生商船遇襲事件後，市場對中東供應中斷的憂慮急遽升溫。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油與美國西德州中級原油 (WTI) 期貨收盤雙雙上漲約 3%，盤後漲幅進一步擴大，較前一交易日收盤價漲幅均超過 5%。

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Brent 原油 9 月期貨收盤上漲 2.17 美元，漲幅 3.01%，收在每桶 74.16 美元；WTI 8 月期貨上漲 1.89 美元，漲幅 2.76%，收在每桶 70.44 美元。

美東時間下午盤後，美國宣布撤銷允許伊朗出售原油的一般許可後，市場買盤進一步湧入。截至下午 3 時 26 分，Brent 原油再漲 1.87 美元至每桶 76.03 美元，WTI 也上漲 1.76 美元至 72.20 美元，兩項指標油價均較前一日收盤大漲逾 5%。

美國財政部表示，先前依據許可進行的伊朗原油交易，可在 7 月 17 日前完成過渡安排。

美方表示，此次撤銷許可是因伊朗近期在荷姆茲海峽的行動「完全無法接受」，相關行為將面臨後果。此舉發生前，荷姆茲海峽 24 小時內已有三艘商船遭到攻擊，其中包括一艘卡達液化天然氣 (LNG) 運輸船。卡達指稱，該船遭伊朗無人機攻擊，船上引擎室起火，一度面臨爆炸風險。此外，一艘懸掛沙烏地阿拉伯國旗、被認為是超級油輪「Wedyan」的原油運輸船，也在阿曼外海受損，事故原因仍待調查。英國海事貿易行動中心 (UKMTO) 已將荷姆茲海峽航運風險提升至「極高」(Severe)等級，為 6 月以來首次。

美國官員表示，伊朗在荷姆茲海峽的作為已違反雙方 6 月簽署的諒解備忘錄 (MOU) 精神。當時，美伊同意透過停火與外交談判，逐步恢復荷姆茲海峽航運及結束伊朗戰爭，美國並允許伊朗在特定條件下恢復部分原油出口。不過，美方強調，該授權屬於附帶條件的安排，如今因伊朗未履行承諾，因此決定立即撤銷。

瑞穗金融集團能源期貨主管 Bob Yawger 表示，目前尚不清楚伊朗攻擊商船，是為了重新宣示對荷姆茲海峽的控制權，還是配合前最高領袖哈米尼喪禮期間展現強硬姿態。不過，他認為，美國撤銷售油許可，是向伊朗釋出「已經踩過紅線」的政治訊號。

Yawger 認為，此舉短期內未必會大幅削弱伊朗原油出口能力，也不代表美伊談判就此破局。他表示，從雙方利益來看，美國與伊朗仍有動機完成更全面的協議，因此市場仍須關注後續外交進展。

ICIS 能源與煉油主管 Ajay Parmar 指出，最新事件再次證明美伊停火協議十分脆弱，只要任一方釋出強硬訊號，都可能再次引爆市場波動。他表示，若伊朗再次威脅關閉荷姆茲海峽，國際油價恐將迅速飆升，因此未來數月高波動恐成為油市常態。

瑞銀集團分析師 Giovanni Staunovo 也表示，中東局勢再度惡化，加上商船遇襲事件，恐使市場重新擔憂中東原油出口受阻，進一步支撐油價。

另一方面，伊朗外交部長周二表示，只要美國持續發出軍事威脅，美伊雙方就不會展開最終協議談判。此前，美國總統川普再度警告，若伊朗拒絕達成協議，美方將「完成未竟之事」，使市場更加擔憂外交談判可能陷入停滯。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，在伊朗戰爭爆發前，全球約五分之一的原油與液化天然氣 (LNG) 供應需經由此航道運輸。分析人士指出，一旦航運再次受到干擾，不僅原油價格將進一步攀升，全球航運成本、保險費率及能源供應鏈都可能受到衝擊。