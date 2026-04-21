vivo 台灣首度正式引進台灣的頂級影像旗艦 —— vivo X300 Ultra，自開放預購以來短短四天，即展現出「現象級」的市場關注度，反映台灣消費者對於頂尖行動影像技術的高度鑑賞力。台灣限量、僅僅數百套的「X300 Ultra 攝影師套裝」不只在攝影玩家圈引發廣泛熱議，在開放預購短短 100 小時內（4/16 15:00～4/20），即進入完銷倒數，吸引大量影像創作職人與專業攝影玩家搶先預購。

Vivo 指出，1TB 儲存空間版本本次成為官方體驗店與商城的熱銷主力，顯示購買 Ultra 用戶對於高畫質錄影與超大容量存放空間有著高度需求。此外，在預購「X300 Ultra 16GB+1TB」即享增距鏡套裝禮活動的帶動下，1TB 版本首四日的預購表現遠遠超乎原先預期，成功拉抬整體 X300 Ultra 的預購動能。



另一方面，在預購「X300 Ultra 16GB+512GB」即享 5,000 元攝影玩家贊助計畫的帶動下，電商平台亦湧現明顯買氣，吸引眾多專業攝影愛好者與影像創作玩家下單入手，使 512GB 版本在線上通路表現最為亮眼。顏色選擇方面，本次主打的新色「曠野綠」憑藉沉穩且具戶外探索感的設計，成為消費者最青睞的配色選項，「雪峰白」則緊追在後，展現 X300 Ultra 在專業與美感兼具設計上的高度吸引力。



今年 vivo 台灣成功爭取 X300 Ultra 正式引進台灣市場，補齊 X 系列最後一塊拼圖。vivo 台灣總經理陳怡婷表示，長期以來，vivo 台灣持續聽見社群論壇上 V 粉與影像玩家對 X300 Ultra 的高度期待，這次首度引進台灣，正是回應這份期待的重要一步。預購首四日所展現的熱烈反應，更清楚反映台灣消費者對頂級影像旗艦的高度需求，也為接下來的正式上市奠定穩固信心。