〈國票金法說〉金雞母國票證賺翻了！長遠規劃100%收購股權 攻財管拚轉型

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 20:12

國票金控 (2889-TW) 今 (7) 日召開法說會，受惠於今年台股交投火熱，帶動國票證券獲利創下歷史新高，發言人李憲宗透露，長遠規劃將評估透過「股份轉換」或「現金收購」將其納為 100% 全資子公司，至於經紀市占率衰退問題，由於國票證原先主攻中實戶，年輕客戶吸納較為不足，但未來會積極布局財富管理業務；而轉投資的純網銀樂天商銀，則規劃待企金規模達經濟效益後，評估設置實體金融服務站。

國票金控 (2889-TW) 今 (7) 日召開法說會。（鉅亨網資料照）

2026 年台股進入超級多頭行情，國票證券上半年因台股交投熱絡，累計稅後純益達 20 億 4341 萬元，年增率高達 1861%，創下歷年新高，成為一大貢獻獲利的金雞母，不過，國票金控目前持股僅 61.72%，並未 100% 持有。

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李憲宗說明，未來若採股份轉換模式，兩邊公司需同時召開股東會通過；若採現金收購，則需辦理公開收購。他強調，雖然目前董事會尚未有正式討論議案，但這是長遠必須進行的方向，「如果我們持有國票證 100% 股權，獲利將會更顯著地挹注母公司。」 相對地，證券業波動大，未來若市況不佳也會全額反映在母公司上，因此仍須綜合評估外部股東意願與市場評價水準。

受惠於台股日均量破兆，國票證券的經紀、融資、不限用途借貸利息及自營操作皆表現卓越。然而，這也帶來了資本曝險的甜蜜負擔。李憲宗指出，包含融資餘額、不限用途款項借貸、T+2 應收帳款及自營部位，都大幅考驗資本適足率，他直言，「不只我們，目前全台灣的證券商都面臨資本相當緊俏的狀況。」

為了強化資本，國票證券年底將評估是否將明年上繳的盈餘轉作增資。李憲宗也向投資人打預防針，強調「生意要做大，就需要更多資本」，在資本嚴加控管的考量下，國票證券明年的配息政策可能會受到些許限制，一切須等年底結算後才能明朗。

對於外界質疑國票證券經紀市占率近年持續衰退，李憲宗分析，由於國票證是老牌本土券商，早年主攻中實戶，現今年輕人接觸金融市場的第一介面通常是銀行，國票金因缺乏銀行子公司共同行銷，導致在數位金融與年輕族群的市占率沒能跟上。

此外，在 ETF 大行其道的市場中，國票因旗下沒有投信，較難爭取到投信法人的下單業務。

為扭轉劣勢，國票證券正緊盯政府推動「亞洲資產管理中心」的政策契機，規劃加大投入券商信託牌照的財富管理業務，目前正積極進行系統配套與人力招募。

至於轉投資的樂天銀行，針對金管會近期有條件開放純網銀設置「實體金融服務站」，李憲宗對此表達感謝，他指出，實體服務站對於法人開戶的線上線下對保、簽約，以及大額存匯款業務極具助益。