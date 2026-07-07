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營收速報 - 新漢(8234)6月營收6.80億元年增率高達38.61％

鉅亨網新聞中心

新漢(8234-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.80億元，年增率38.61%，月增率30.33%。

今年1-6月累計營收為28.23億元，累計年增率-9.9%。

最新價為67.8元，近5日股價上漲7.58%，相關電腦及週設類指數上漲5.95%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+586 張
  • 外資買賣超：+472 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+114 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.80億 39% 30%
26/5 5.22億 -1% 10%
26/4 4.74億 2% 15%
26/3 4.13億 -32% 45%
26/2 2.86億 -33% -36%
26/1 4.47億 -27% -2%

新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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