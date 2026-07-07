營收速報 - 新漢(8234)6月營收6.80億元年增率高達38.61％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為28.23億元，累計年增率-9.9%。
最新價為67.8元，近5日股價上漲7.58%，相關電腦及週設類指數上漲5.95%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+586 張
- 外資買賣超：+472 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+114 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.80億
|39%
|30%
|26/5
|5.22億
|-1%
|10%
|26/4
|4.74億
|2%
|15%
|26/3
|4.13億
|-32%
|45%
|26/2
|2.86億
|-33%
|-36%
|26/1
|4.47億
|-27%
|-2%
新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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