營收速報 - 醫影(6637)6月營收2.39億元年增率高達300.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5.21億元，累計年增率-32.36%。
最新價為62.1元，近5日股價上漲0.63%，相關生技醫療股價指數上漲5.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+90 張
- 外資買賣超：+89 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.39億
|301%
|407%
|26/5
|4,709萬
|-91%
|4%
|26/4
|4,512萬
|-24%
|-14%
|26/3
|5,274萬
|19%
|-44%
|26/2
|9,371萬
|196%
|117%
|26/1
|4,317萬
|-12%
|-71%
醫影(6637-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療設備經銷。醫院設備租賃、設備維修。醫藥品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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