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營收速報 - 醫影(6637)6月營收2.39億元年增率高達300.82％

鉅亨網新聞中心

醫影(6637-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.39億元，年增率300.82%，月增率406.91%。

今年1-6月累計營收為5.21億元，累計年增率-32.36%。

最新價為62.1元，近5日股價上漲0.63%，相關生技醫療股價指數上漲5.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+90 張
  • 外資買賣超：+89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.39億 301% 407%
26/5 4,709萬 -91% 4%
26/4 4,512萬 -24% -14%
26/3 5,274萬 19% -44%
26/2 9,371萬 196% 117%
26/1 4,317萬 -12% -71%

醫影(6637-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療設備經銷。醫院設備租賃、設備維修。醫藥品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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