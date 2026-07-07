營收速報 - 信音(6126)6月營收5.54億元年增率高達59.02％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為29.13億元，累計年增率51.36%。
最新價為34.15元，近5日股價上漲4.91%，相關電子零組件類指數上漲5.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-708 張
- 外資買賣超：-585 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-123 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.54億
|59%
|3%
|26/5
|5.41億
|56%
|6%
|26/4
|5.10億
|48%
|1%
|26/3
|5.05億
|41%
|54%
|26/2
|3.27億
|28%
|-31%
|26/1
|4.77億
|75%
|25%
信音(6126-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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