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營收速報 - 信音(6126)6月營收5.54億元年增率高達59.02％

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信音(6126-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.54億元，年增率59.02%，月增率2.52%。

今年1-6月累計營收為29.13億元，累計年增率51.36%。

最新價為34.15元，近5日股價上漲4.91%，相關電子零組件類指數上漲5.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-708 張
  • 外資買賣超：-585 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.54億 59% 3%
26/5 5.41億 56% 6%
26/4 5.10億 48% 1%
26/3 5.05億 41% 54%
26/2 3.27億 28% -31%
26/1 4.77億 75% 25%

信音(6126-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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