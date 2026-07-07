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營收速報 - 定穎投控(3715)6月營收22.90億元年增率高達45.48％

鉅亨網新聞中心

定穎投控(3715-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣22.90億元，年增率45.48%，月增率-9%。

今年1-6月累計營收為125.08億元，累計年增率36.23%。

最新價為155.5元，近5日股價下跌-0.6%，相關零組件業上漲2.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10831 張
  • 外資買賣超：-10475 張
  • 投信買賣超：-25 張
  • 自營商買賣超：-331 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 22.90億 45% -9%
26/5 25.16億 69% 22%
26/4 20.66億 31% -4%
26/3 21.54億 42% 33%
26/2 16.20億 23% -13%
26/1 18.62億 9% -5%

定穎投控(3715-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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