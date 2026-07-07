營收速報 - 定穎投控(3715)6月營收22.90億元年增率高達45.48％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為125.08億元，累計年增率36.23%。
最新價為155.5元，近5日股價下跌-0.6%，相關零組件業上漲2.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10831 張
- 外資買賣超：-10475 張
- 投信買賣超：-25 張
- 自營商買賣超：-331 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|22.90億
|45%
|-9%
|26/5
|25.16億
|69%
|22%
|26/4
|20.66億
|31%
|-4%
|26/3
|21.54億
|42%
|33%
|26/2
|16.20億
|23%
|-13%
|26/1
|18.62億
|9%
|-5%
定穎投控(3715-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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