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營收速報 - 2026年7月8日台股大型公司6月營收一覽（新增28家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月8日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計53家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鑽石生技-其他業 22.07億 4396.6%
旺宏-半導體業 69.56億 216.1%
華邦電-半導體業 205.97億 189.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 22.07億 218.6%
太子-建材營造業 11.80億 73.5%
研華-電腦及週邊設備業 101.23億 30.9%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達53家。其中營收年增大於 25％有22家，年增小於-20％有4家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 22家
大於50億 >= 0% 21家
大於50億 < 0% 6家
大於50億 <= -20% 4家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鑽石生技-其他業 22.07億 4396.6%
南亞科-半導體業 293.88億 621.3%
旺宏-半導體業 69.56億 216.1%
華邦電-半導體業 205.97億 189.9%
聯強-電子通路業 764.18億 135.5%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 22.07億 218.6%
愛山林-建材營造業 9.48億 76.4%
太子-建材營造業 11.80億 73.5%
鴻準-其他電子業 150.55億 71.9%
宏達電-通信網路業 2.92億 71.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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鑽石生技19.15+1.32%
旺宏139-3.81%
華邦電174-4.92%
太子8.56-0.93%
研華496.5-3.59%
南亞科403-3.82%
聯強91.3-2.67%
愛山林53.3-0.93%
鴻準56.9-2.57%
宏達電44.25-1.67%

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