營收速報 - 2026年7月8日台股大型公司6月營收一覽（新增28家）
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本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月8日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計53家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|4396.6%
|旺宏-半導體業
|69.56億
|216.1%
|華邦電-半導體業
|205.97億
|189.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|218.6%
|太子-建材營造業
|11.80億
|73.5%
|研華-電腦及週邊設備業
|101.23億
|30.9%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達53家。其中營收年增大於 25％有22家，年增小於-20％有4家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|22家
|大於50億
|>= 0%
|21家
|大於50億
|< 0%
|6家
|大於50億
|<= -20%
|4家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|4396.6%
|南亞科-半導體業
|293.88億
|621.3%
|旺宏-半導體業
|69.56億
|216.1%
|華邦電-半導體業
|205.97億
|189.9%
|聯強-電子通路業
|764.18億
|135.5%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|218.6%
|愛山林-建材營造業
|9.48億
|76.4%
|太子-建材營造業
|11.80億
|73.5%
|鴻準-其他電子業
|150.55億
|71.9%
|宏達電-通信網路業
|2.92億
|71.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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