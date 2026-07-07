鉅亨網新聞中心 2026-07-07 19:10

高盛近期發布《中國居民資產負債表：趨勢拐點已現》報告指出，中國居民的資產配置正迎來史詩級的結構性大轉型。隨著房地產造富時代的落幕，居民財富正從不動產向金融資產大規模轉移，這場「資產大搬家」才剛剛開始。

房產不再是主角

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報告顯示，名義房價已從最高點下跌約三成，這不僅縮減了家庭帳面財富，更產生了明顯的「負財富效應」，導致居民不敢消費、不敢投資。在結構變化上，房產在家庭總資產中的比例已從 2021 年巔峰期的 67% 下降至目前的 52%。這種轉變並非出於多元配置的主動選擇，而是因房產增值邏輯不再、資產縮水而被迫進行的「資產負債表修復」。

存款與金融資產接力

資金在離開房地產後，第一站流向了存款與金融資產。數據顯示，現金與存款占比已從 16% 上升至 25%，股票、債券與保險等金融資產則從 15% 增長至 20%。

高盛預測，到 2035 年，房產占比將進一步降至 42%，而股票與保險的占比則有望分別升至 11% 與 10% 左右。未來十年，預計每年將有約 6 兆元人民幣的資金從房地產市場流出，再配置到金融資產上。

轉型之路的阻力與挑戰

儘管趨勢明確，但資產轉移過程將是緩慢且漸進的。目前的阻力主要來自居民對未來預期的擔憂（如養老、失業）以及高額的債務壓力。

數據指出，中國居民債務占可支配收入的比例高達 140%，遠高於美國的 100%，這限制了居民將資金投入高風險股市的意願。目前，即便資金從房產撤出，首選仍是流向低風險的存款市場，而非直接進入股市。

從「博上漲」到「現金流」邏輯

高盛指出，未來房地產的角色將從「博取增值」轉向「穩定租金」的現金流邏輯。在低利率環境下，普通人必須開始學習理財與風險管理，學會如何將資產在保命、保險、基金與股票之間進行合理分配，以適應這場財富逆轉的大變局。