鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-03 15:30

最新數據顯示，隨著市場對美伊停火協議的信心持續升溫，荷姆茲海峽通航狀況初步改善。

根據海運數據平台 Signal Ocean 七日滾動均值，衝突高峰期每日僅可追蹤 1 至 2 艘進出船舶，周三 (1 日) 已回升至 8 艘。

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Lloyd"s List Intelligence 統計數據也顯示，在 6 月 28 日為止一周，含關閉 GPS「隱形航行」船舶在內，進出波斯灣總計 258 艘次，較 3 月危機首周 41 艘次大幅反彈，但仍遠低於戰前日均約 135 艘、全球五分之一油氣經此運輸的正常水準，不過這也反映出部分船東願承擔風險搶運或救出滯留船隻。

德國 Hapag-Lloyd 表示，此前滯留波斯灣的 4 艘貨輪已駛離，競爭對手馬士基亦證實 2 艘貨輪上周順利通過海峽。

目前，通航船舶以油輪為主，多數載運衝突爆發前已裝船、長期海上浮存之原油，逾 60 艘為伊朗籍油輪，伊朗利用美方暫行豁免政策出口浮艙原油，首席談判代表加利巴夫稱已出口 4000 萬桶、售價較戰前溢價 20%。

阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 多艘油輪亦組船隊經阿曼南側航道穿越。

由於荷姆茲海峽兩條主要航道仍被伊朗布設水雷，國際海事組織 (IMD) 估計需清除約 80 枚水雷方可安全恢復通航。

目前，船東有兩種選擇：取道伊朗劃定航線 (需革命衛隊許可) 或緊貼阿曼海岸南部航道(美、阿曼提供一定程度空中監護)。

BIMCO 安全長 Jakob Larsen 指出，通航量回升可能混合著「信心回暖」與「甘願冒險回收滯留船隻、抓高位運費窗口」兩種動機，當滯留損失夠大，船東會願承擔額外風險把船開出來。

此外，運費與保費同步回落亦印證供給略增。Signal 數據顯示，荷姆茲航線油輪即期租金 6 月 23 日一度飆至每日 50 萬美元，到了本周三已經下降至 29.4 萬美元。

保險經紀商 WTW 表示，戰時高點約船舶價值 7% 的戰爭險費率，目前已降至約 2%。