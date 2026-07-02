鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 19:20

隨著荷姆茲海峽的原油流量攀升，以及美國與伊朗間的間接談判出現進展跡象，國際油價已連續 3 個交易日下滑。

布蘭特原油 9 月期貨價格跌破每桶 71 美元，在經歷前兩個交易日超過 3% 的跌幅後，目前交易價格約在 70.80 美元；西德州原油 (WTI) 則跌至每桶 67.78 美元左右。

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依據美國官員的說法，這條關鍵水道的石油供應量已達到每日 1,000 萬桶以上，這凸顯出德黑蘭目前阻斷航運的能力相對有限。儘管區域局勢緊張，且雙方曾有交火，但荷姆茲海峽的流量依然持續。此外，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 透過替代路線，出口量已恢復至戰前水準。

能源分析師 Saul Kavonic 指出，油價持續走低是由於荷姆茲海峽的供應湧入，恰逢各國釋出戰略石油儲備 (SPR) 以及市場需求減少所致。

在外交方面，美國總統川普對談判進展表示讚賞。卡達政府表示，下一輪談判將在伊朗前最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 的葬禮後儘速舉行；哈米尼在衝突初期的空襲中喪生，相關儀式預計於 7 月 4 日開始。

然而，市場仍存在不確定性。伊朗革命衛隊 (IRGC) 可能不願放棄對海峽的控制權，因為這是他們影響全球經濟的少數籌碼之一。同時，伊朗的核計畫及黎巴嫩的戰事仍是 60 天停火窗口期間內，讓討論變得複雜的爭議點。川普也重申，絕不允許伊朗擁有核子武器。