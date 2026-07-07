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鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至15元，預估目標價為636.5元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.92元上修至15元，其中最高估值16.92元，最低估值10.5元，預估目標價為636.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值16.92(16.92)29.8140.58
最低值10.5(10.5)19.2425.71
平均值14.53(14.48)24.1332.67
中位數15(14.92)24.734.62

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值230,815,000321,782,390407,833,690
最低值218,907,150265,055,000300,409,000
平均值225,906,720288,400,670343,793,580
中位數226,341,000291,104,240337,258,840

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,790,5089,179,6896,188,72914,197,040
營業收入
(單位：新台幣千元)		182,521,620171,663,845151,398,038171,356,495

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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