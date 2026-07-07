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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至57.72元，預估目標價為548元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由55.75元上修至57.72元，其中最高估值65.56元，最低估值38.34元，預估目標價為548元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值65.56(65.56)93.08103.47
最低值38.34(38.34)46.2250.89
平均值53.82(52.67)74.674.09
中位數57.72(55.75)82.6470.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值349,737,100524,965,260605,531,040
最低值216,962,570259,704,190325,128,150
平均值297,655,300412,222,170459,642,060
中位數308,646,630448,721,500462,468,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,613,772-5,083,350-7,439,63414,619,031
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,586,52034,131,66729,892,30656,952,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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