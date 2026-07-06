鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-06 19:29

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (6) 日公布最新營收，2026 年 6 月 170.33 億元，創同期新高，月增 5.14%，年增 32.83%，2026 年第二季營收達 484.31 億元，季增 18.91%，年增 26.77%。

臻鼎 - KY 累計 2026 年上半年營收達 891.59 億元，年增 13.89%。

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臻鼎 - KY 指出，隨著營收規模穩健擴大，公司下半年在消費性電子新品備貨旺季與 AI 高階應用需求延續成長的帶動下，營運能見度亦進一步提升。

臻鼎表示，6 月營收再度站上今年以來高點，並維持強勁年增表現，AI 相關高階應用 (伺服器 / 光模塊業務及 IC 載板) 需求正持續轉化為公司營運成長動能，業務持續增長。其中，伺服器 / 光模塊業務成倍增長幅度最為顯著，顯示公司高階產品組合持續優化，AI 相關業務對整體營運的貢獻度進一步提升。

展望後市，臻鼎表示，第三季將進入傳統消費性電子新品備貨旺季，雖然今年市場受到記憶體供需及價格波動等因素干擾，但目前公司觀察主要客戶新品備貨節奏維持正常，相關需求將有助於帶動下半年營運動能逐步升溫。同時，伺服器 / 光模塊業務將持續受惠於客戶高階 AI 產品導入與量產進程推進，預期今年仍將維持逐季成長態勢，並帶動高附加價值產品占比提升，支撐公司中長期營運結構優化。

同時，臻鼎 - KY 在 2026 年資本支出由原先逾 500 億元進一步上調至 800 億元以上，以加速高階產能布局。