營收速報 - 臻鼎-KY(4958)6月營收170.33億元年增率高達32.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為891.59億元，累計年增率13.89%。
最新價為579元，近5日股價上漲5.69%，相關零組件業上漲9.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4420 張
- 外資買賣超：-4586 張
- 投信買賣超：-305 張
- 自營商買賣超：+471 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|170.33億
|33%
|5%
|26/5
|162.01億
|37%
|7%
|26/4
|151.96億
|12%
|-2%
|26/3
|154.43億
|7%
|32%
|26/2
|117.21億
|-4%
|-14%
|26/1
|135.64億
|1%
|-30%
臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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