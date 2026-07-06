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營收速報 - 臻鼎-KY(4958)6月營收170.33億元年增率高達32.83％

鉅亨網新聞中心

臻鼎-KY(4958-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣170.33億元，年增率32.83%，月增率5.14%。

今年1-6月累計營收為891.59億元，累計年增率13.89%。

最新價為579元，近5日股價上漲5.69%，相關零組件業上漲9.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4420 張
  • 外資買賣超：-4586 張
  • 投信買賣超：-305 張
  • 自營商買賣超：+471 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 170.33億 33% 5%
26/5 162.01億 37% 7%
26/4 151.96億 12% -2%
26/3 154.43億 7% 32%
26/2 117.21億 -4% -14%
26/1 135.64億 1% -30%

臻鼎-KY(4958-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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