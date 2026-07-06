鉅亨網編譯許家華 2026-07-07 05:37

國際油價周一 (6 日) 收盤續跌，已回落至伊朗戰爭爆發前水準。市場在荷姆茲海峽出口逐步恢復、沙烏地阿拉伯大幅調降原油官方售價，以及 OPEC + 決定 8 月再度增產等多重利空影響下，投資人對供給增加的憂慮升溫，令油價承壓。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 9 月期貨收跌 0.13 美元，跌幅 0.2%，收在每桶 71.99 美元；美國西德州中級原油(WTI)8 月期貨下跌 0.14 美元，跌幅 0.2%，收在每桶 68.55 美元。由於美國 7 月 4 日國慶假期休市，WTI 上周五並未進行正式結算。

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兩項指標原油期貨上周變動不大，但過去一個月大多數時間持續回落，目前價格已跌回 2 月底附近水準，也就是伊朗與以色列爆發長達四個月衝突之前的價位。根據國際能源總署 (IEA) 資料，這場衝突曾造成史上最大規模之一的能源供應中斷。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，先前滯留於波斯灣的油輪陸續駛離，使海上原油供應增加，仍是近期油價持續走弱的重要原因。

市場同時密切關注美國與伊朗針對荷姆茲海峽航運安全的談判進展，以及波斯灣原油出口恢復情況。

美國總統川普周一表示，美國將與伊朗達成協議，否則將「完成未竟之事」，再次暗示不排除採取軍事行動。伊朗則在前最高領袖哈米尼葬禮後持續展現強硬立場。

美伊間接談判已於上周結束，儘管雙方曾利用 60 天停火期為外交斡旋創造空間，但歷經美國與以色列空襲引爆衝突後，目前仍未對永久和平取得任何公開進展。

供給面則持續出現增加跡象。消息人士透露，退出 OPEC 以擺脫產量限制的阿拉伯聯合大公國，6 月原油日產量已提高至超過 380 萬桶，接近歷史新高。

另一方面，沙烏地阿拉伯已將 8 月銷往亞洲市場的旗艦阿拉伯輕原油官方售價 (OSP)，調降至較阿曼 / 杜拜原油均價每桶折價 1.50 美元，創下路透自 2003 年開始統計以來最大單月降幅。同時，阿布達比國家石油公司也持續透過標售方式，以折扣價格出售原油。

瑞穗金融集團能源期貨主管 Robert Yawger 表示，目前愈來愈多跡象顯示，波斯灣主要產油國正為價格戰做準備。

石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 周日也達成協議，決定自 8 月起每日再增加 18.8 萬桶產量，延續 6 月及 7 月相同幅度的增產計畫。

不過，由於伊朗戰爭期間荷姆茲海峽一度中斷油輪通行，包括沙烏地阿拉伯、科威特及伊拉克等主要 OPEC 產油國出口受阻，因此先前宣布的增產多數仍停留在紙面規劃，實際供應並未完全反映。

PVM 分析師 Tamas Varga 指出，目前產油國正向持續下跌的市場出售更多原油，短期內油價難以快速回升。不過，較低油價最終將有助於刺激全球需求回升。

除了中東局勢外，其他地區能源供應仍受到衝擊。烏克蘭軍方表示，周一夜間已攻擊俄羅斯最大煉油廠所在地鄂木斯克，以及雅羅斯拉夫爾州與列寧格勒州的能源設施。

美國能源部最新公布，截至 7 月 3 日當周，美國戰略石油儲備 (SPR) 庫存減少 620 萬桶，降至 3.195 億桶，創 1983 年 4 月以來最低水準。

航運方面，馬士基與赫伯羅德宣布，將恢復部分經由蘇伊士運河的航線。蘇伊士運河約承擔全球 10% 的貿易量，自加薩戰爭期間葉門青年運動 (Houthis) 頻繁攻擊紅海商船後，多數亞洲至歐洲航線改道繞行非洲好望角。