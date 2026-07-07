鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-07 09:41

全球原油供應激增，市場競爭加劇，促使沙烏地阿拉伯大幅下調亞洲買家的主要原油官方售價（OSP），並且自 2020 年價格戰以來首次以折價方式出售原油。

洩露的價格清單顯示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將把下月交付的阿拉伯輕質原油（Arab Light）官方售價每桶調降 11 美元，較地區基準價格折價 1.50 美元。

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歷史數據顯示，沙國此次降價幅度創下至少 26 年來最大紀錄。

中東戰事期間，荷姆茲海峽運輸受阻，沙國原油價格一度大幅上漲，但本次降價幅度仍遠遠超過分析師預期的每桶下調 8 美元。

值得一提的是，Saudi Aramco 前兩次折價還是在 2020 年和 2015 年價格戰期間，這一舉措凸顯全球原油市場供應正在迅速增加。

Saudi Aramco 公布的 8 月價格，主要適用於長期合約客戶，這是沙國銷售原油的主要方式。一些交易員表示，即便沙國大幅降價，原油價格仍高於其他中東產油國在現貨市場上可立即購買的原油供應。