鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調升至84元，幅度約3.06%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由81.5元上修至84元，調升幅度3.06%。其中最高估值100.11元，最低估值41.11元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀19位、保持中立8位、保守悲觀2位。
意法半導體今(6日)收盤價為68.35元。近5日股價下跌3.06%，標普指數上漲1.76%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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