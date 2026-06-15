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鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調升至81.49元，幅度約20.73%

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由67.5元上修至81.49元，調升幅度20.73%。其中最高估值99.35元，最低估值39.82元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀19位、保持中立7位、保守悲觀3位。

意法半導體今(15日)收盤價為77.3元。近5日股價上漲20.73%，標普指數上漲0.65%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股STM市場預估目標價

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意法半導體77.3-1.05%

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