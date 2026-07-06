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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團MFG-US的目標價調升至11元，幅度約5.19%

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)提出目標價估值：中位數由10.46元上修至11元，調升幅度5.19%。其中最高估值12.78元，最低估值5.81元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予瑞穗金融集團評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀1位。

瑞穗金融集團今(7日)收盤價為10.305476元。近5日股價上漲5.19%，標普指數上漲1.76%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股MFG市場預估目標價

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