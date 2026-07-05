鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-05 11:48

儘管近期受國際局勢與總經不確定性影響，全球市場波動加劇，但安聯投信台股團隊認為，在強勁的企業獲利支撐下，台股中長期基本面依舊樂觀，預估 2026 年台灣企業整體盈餘成長率將達 58%，且電子、傳產、金融三大族群同步正成長，結構更趨健康均衡。展望後市，AI 與半導體供應鏈長線趨勢不變，每一波因市場情緒引發的短線震盪，反而是中長期布局的良機。建議投資人採取汰弱留強策略，以景氣能見度佳的成長股為核心，掌握下一階段的多頭契機。

安聯投信台股團隊表示，根據最新預估，2026 年台灣企業整體盈餘成長率可望達 58.37%，其中電子業成長 60%，傳產族群成長 56%，金融業則受惠於資本市場活絡，獲利年增 47%，顯示各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更加均衡且健康。

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展望 2026 年，安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，市場將聚焦戰爭風險、國際油價、通膨走勢及貨幣政策變化等總經議題，政策面則以美國期中選舉為主要觀察重點。不過，法人認為，在企業獲利維持雙位數以上成長、AI 投資熱潮持續擴大的帶動下，台股中長期趨勢仍偏正向看待。

陳思銘表示，從產業獲利表現來看，2026 年電子、傳產及金融三大族群皆可望交出正成長成績。其中，電子產業仍為獲利成長主軸，在 AI、高效能運算 (HPC) 與半導體需求帶動下，預期漲幅可望優於傳產，而傳產則有望優於金融股。整體而言，資金有望在不同產業間輪動，帶動台股形成更健康且均衡的多頭格局。

在投資布局方面，陳思銘表示，布局策略仍以電子股為核心，聚焦受惠於 AI 發展趨勢的半導體與相關供應鏈。受惠 AI 應用持續擴張，預估 2026 年台股企業獲利年增幅度將超過 50%，遠高於過往平均水準。以季度表現來看，2026 年第一季企業獲利預估年增率亦可達 31%，顯示企業成長動能相當強勁。

投資組合方面，將持續以成長股為主要配置方向，並以景氣能見度最佳的半導體及 AI 供應鏈為核心，透過汰弱留強策略，提升整體投資效益與報酬潛力。

此外，陳思銘也指出，近期科技產業最新動態也持續反映 AI 需求熱度未減。觀察美國科技記憶體大廠最新財報與展望顯示記憶體市場仍處於供不應求狀態，相關產業需求維持強勁。另一方面，隨著 AI 設備規格升級，高階材料與先進封裝需求同步增加，也帶動相關材料價格上揚，成為供應鏈新的成長動能。