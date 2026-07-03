鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-03 11:10

今年以來科技類股大漲，電子指數漲 73.74%，連帶也讓科技型台股 ETF 報酬率驚人，特別是如果加上有不錯的配息率的台股科技 ETF 更是值得投資人留意息利雙收的投資契機。統計 7 月除息的 10 檔台股科技型 ETF，平均配息金額為 0.65 元，平均預估年化配息率 8.83%、今年來含息報酬平均 82.89%，整體表現都不錯。值得一提的是，00927 配息金額倍數成長至 1.88 元，預估年化配息率飆破 18%。

10檔台股科技ETF配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠。(鉅亨網資料照)

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市場法人表示，00927 兼具半導體與高息兩大市場火熱主題，最新公布第 13 次配息 1.88 元，年化配息率高達 18%，連續三季創下配息金額新高。相較上一季的每單位 0.94 元，成長率高達 100%。此外，00927 不僅配息金額成長翻倍，今年以來的報酬率也翻倍達 110.57%，加上 00927 過去 12 次配息填息率達到 100%，讓投資人息利雙收，此次若想參與最晚需在 7 月 15 日買進。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，從全球視野來看，這波賣壓集中在半導體與人工智慧供應鏈，費城半導體指數跌幅遠超其他主要指數，顯示在經歷了前期大幅度的漲升後，市場正處於「擁擠交易」的震盪洗盤期。然而，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱。

台灣科技企業是全球 AI 產業最重要供應商，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，展望後市，AI 需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，建議投資人可續抱台股科技高息 ETF。

主動群益科技創新 ETF 經理人陳朝政指出，雖然台股近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股 ETF 可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。