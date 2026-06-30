AI晶片造就「新富裕階層」！韓私人財富增速全球居首 金融機構紛推客製化產品搶客

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 10:30

一場由 AI 驅動的半導體繁榮浪潮，正以前所未有的速度重塑南韓的財富版圖。根據瑞銀 (UBS) 最新數據，自 2020 年以來，韓國成年人人均財富增長率高達 44%，增速居全球之首。這股財富累積的狂潮，不僅讓三星與 SK 海力士工程師們荷包滿滿，更迫使南韓本土金融業迎來一場針對「年輕富裕階層」的服務革命。

(圖:shutterstock)

不同於過去工業化時期財富主要集中在少數商業家族手中，這次的 AI 科技革命讓普通上班族成為最大贏家。

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作為全球 HBM 領頭羊，三星與 SK 海力士供應著全球約 80% 的關鍵零組件。隨著 AI 資料中心建置需求爆發，二者近期均宣布將各增建兩座工廠以擴大產能，並同步向員工發放數十萬美元的創紀錄獎金。

這筆鉅額收入正催生一個全新的「富裕工薪階層」。根據三星 5 月簽署的 10 年薪資協議，2026 年員工平均可獲得約 34 萬美元的績效獎金，幾乎等同於平均年薪的三倍；SK 海力士預計今年也將為每位員工帶來約 47.6 萬美元的獎勵。

根據統計，2026 年至 2028 年之間，三星與 SK 海力士預計發放的薪酬總額將高達 1620 億美元。

面對這群手握重金的「新貴」，南韓金融機構正積極調整策略。傳統上，財富管理業務主要服務企業主、投資客及繼承人，但現在，KB 證券、韓亞銀行及 Meritz 證券等機構已將目光鎖定在 30 至 40 歲的半導體工程師與專業人士身上。

KB 證券財富管理主管 Jae Ock Lee 說：「三星和 SK 海力士的巨額獎金，造就了數量龐大的年輕高收入專業人士，他們是財富管理市場中非常明確的細分客群。」

在實務層面，南韓金融機構紛紛降低門檻、推出客製化商品。一般來說，該國財富管理的入場標準約為 1 億韓元 (約 6.4 萬美元)，最高等級則針對擁有數百億韓元的頂級富豪。

但現在，為吸引這些新富階層，有銀行開始提供更靈活的退休金帳戶與稅務諮詢服務。

一位選擇以股票形式領取獎金的 SK 海力士員工 Kim 表示，他最近收到大量來自券商的宣傳資料，並已開設退休金帳戶。他認為，股市牛市至少會持續一段時間，因此選擇將資金留在市場中觀望。

Meritz 證券零售業務執行副總裁 Kyungsu Lee 分析指出，半導體產業的火熱形成了「收入增加—投資增長—消費擴大」的良性循環。

隨著南韓經濟逐漸擺脫對房市的過度依賴，轉向金融市場，財管行業正迎來結構性成長。

數據顯示，截至今年首季，三星證券資產超過 1 億韓元的客戶數季增 15% 至 44.9 萬戶，未來資產證券客戶總資產更創下 581.7 兆韓元的歷史新高。

連外資銀行也積極卡位。渣打銀行去年 11 月開設了首家針對 10 億韓元以上資產客群的私人財富中心，並打算 7 月在首爾增設第二處據點。