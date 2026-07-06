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營收速報 - 穎崴(6515)6月營收14.60億元年增率高達287.9％

鉅亨網新聞中心

穎崴(6515-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣14.60億元，年增率287.9%，月增率36.03%。

今年1-6月累計營收為65.04億元，累計年增率70.27%。

最新價為8915元，近5日股價上漲20.88%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-49 張
  • 外資買賣超：+72 張
  • 投信買賣超：-106 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 14.60億 288% 36%
26/5 10.73億 120% 8%
26/4 9.90億 51% -19%
26/3 12.22億 69% 40%
26/2 8.73億 -4% -2%
26/1 8.86億 33% -5%

穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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