營收速報 - 穎崴(6515)6月營收14.60億元年增率高達287.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為65.04億元，累計年增率70.27%。
最新價為8915元，近5日股價上漲20.88%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-49 張
- 外資買賣超：+72 張
- 投信買賣超：-106 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|14.60億
|288%
|36%
|26/5
|10.73億
|120%
|8%
|26/4
|9.90億
|51%
|-19%
|26/3
|12.22億
|69%
|40%
|26/2
|8.73億
|-4%
|-2%
|26/1
|8.86億
|33%
|-5%
穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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