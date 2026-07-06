營收速報 - 中菲行(5609)6月營收34.52億元年增率高達35.26％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為165.83億元，累計年增率15.08%。
最新價為79元，近5日股價上漲2.76%，相關航運運輸股價指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+151 張
- 外資買賣超：+162 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|34.52億
|35%
|7%
|26/5
|32.40億
|39%
|14%
|26/4
|28.40億
|12%
|8%
|26/3
|26.41億
|3%
|28%
|26/2
|20.57億
|-4%
|-13%
|26/1
|23.52億
|2%
|-10%
中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至93.16元，預估目標價為6600元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至12.85元，預估目標價為1132.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至80.73元，預估目標價為3500元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至4.01元，預估目標價為85元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇